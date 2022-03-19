20 Mar 2022 00:45
Journalist ID: 2391
News Code: 84691039
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Kazvin'in muhteşem Kaçar mimarisi

Kazvin, İRNA- Kazvin'de Kaçar döneminde kalma güzel ve tarihi Eminiler Evi, Kaçar döneminin güzel evlerinden biridir.

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