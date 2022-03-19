Kazvin'in muhteşem Kaçar mimarisi

Kazvin, İRNA- Kazvin'de Kaçar döneminde kalma güzel ve tarihi Eminiler Evi, Kaçar döneminin güzel evlerinden biridir.
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