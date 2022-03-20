Mehriz'deki tarihi ve kültürel eserlere bir bakış

Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Mehriz şehrinde birçok tarihi, kültürel ve doğa harikası eserler, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Kameraman: Kazım Subhanzade
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