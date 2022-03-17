18 Mar 2022 01:43
Journalist ID: 2391
News Code: 84689374
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Meybod Şah Abbasi Kervansarayı

Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde yer alan Safevi döneminde kalma Şah Abbasi Kervansarayı, güzel ve özgün mimarisiyle göz kamaştırıyor. Fotoğrafçı: Merziye İmami Meybodi

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