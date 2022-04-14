14 Nis 2022 22:55
Journalist ID: 2391
News Code: 84716572
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Tarihi Rebat Karabil Kervansarayı

Bocnurd, İrna- Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'a 110 kilometre mesafedeki Rebat Karabil köyünde yer alan Timurlular ve Safeviler döneminden kalma Rebat Karbil Kervasanarayı 2001 yılında İran Ulusal Tarihi Anıtlar Listesi'ne alındı. Kameraman: Vahid Hadımi

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