Tahran, İRNA- 300 hektarlık alana kurulu Sadabad Sarayı, hem tarihi ve hem doğal güzellikleri ile göz kamaştırıcı. Kaçar ve Pehlevi dönemlerinden kalma eserleriyle adeta zaman yolculuğuna çıkılan Sadabad Sarayı, Nevruz döenminde ziyaretçilerle doldu taştı. Kameraman: Ekber Tevekküli