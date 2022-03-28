Tebriz Kaçar Müzesi'ndeki turistler

Tebriz, İRNA- Tebriz'in en önemli müzelerinden biri olarak bilinen Kaçar Müzesi, kentin en eski ve tarihi mahallelerinden Şeşgilan mahallesinde yer alıyor. Kaçar döneminde Nasıruddin Şah zamanında yapılan bina, 2006 yılında restore edildikten sonra resmi olarak Kaçar Müzesi adıyla açıldı. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi