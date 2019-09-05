İran, KOEP çerçevesindeki nükleer ve araştırma ile ilgili taahhütlerini resmen askıya aldı

Musevi yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in AB Dış Politika Komiseri Bayar Federika Mogherini’ye bir mektup göndererek bu taahhüdün askıya alındığını bildirdiğini ifade etti.

Musevi, ‘’İran Dışişleri Bakanı bugün Bayan Mogherini’ye bir mektup göndererek, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve İran aleyhine uygulanan ambargolar ve 3 Avrupa ülkesinin KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedeki aczinden dolayı İran’ın KOEP çerçevesinde nükleer alandaki araştırma ve geliştirme taahhüdünü askıya aldığını bildirdi. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Mektupta bu uygulamanın İran’ın KOEP çerçevesindeki akları özellikle 36 paragraf çerçevesinde olduğu ve son 16 ayda KOEP’in geniş şekilde çiğnenmesi doğrultusunda olduğunu ve İran’ın taahhüdünün durdurulmasının detaylarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) bildirileceği belirtilmiştir. ‘’ dedi.

Musevi mektupta İran’ın iyi niyetinin göstergesi olarak KOEP’te kalan taraflarla tüm düzeylerde görüşmelerine devam etmeye hazır olduğunu ayrıca karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda İran’ın da yeniden tüm taahhütlerine bağlı kalacağının ifade edildiğini belirtti.

ABD geçen sene Mayıs ayında KOEP’ten ayrıldı ve İran aleyhine tarihte eşi görülmemiş ambargolar uygulamaya başladı.

ABD’nin ayrılması sonrası 3 Avrupa ülkesi İran’dan KOEP’ten kalmasını isteyerek 11 maddelik bir taahhütler listesi sundular ve KOEP ile birlikte bu taahhütleri de yerine getireceklerini bildirdiler.

İran’ın stratejik sabrına rağmen bu taahhütlerin hiç biri gerçekleşmemiştir ve İran Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının birinci yıldönümünde bazı taahhütlerini askıya aldığını bildirdi.

İran aynı zamanda 60 gün içinde Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda bazı diğer taahhütlerini de askıya alacağını duyurmuştu.

Avrupa ülkeleri bugüne kadar vaat ettikleri taahhütlerin hiç birini yerine getirmediklerinden dolayı İran 3. Adımı atarak araştırma ve geliştirme konusundaki taahhüdünü de askıya aldığını bildirdi.

İran, Avrupa ülkeleri ile müzakerelere devam etmeyi ve Avrupalıların taahhütlerini yerine getirdiklerinde birkaç saat içinde taahhütlerini geri döneceğini ilan etmiştir.

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2012