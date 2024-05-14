Erdoğan: Bölgede barışın yolu bağımsız Filistin devletinin kurulmasından geçer

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'in bu örgüte tam üyeliğine ilişkin kararına ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bölgede barışın sağlanmasının yolu, 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Hamas hareketinin terörist olduğu ifadeleri reddederek "Direniş hareketi işgal ettiği toprakları savunuyor." dedi.

Erdoğan açıklamalarının devamında "Başta Batılı ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun 35 binden fazla Filistinli sivilin öldürülmesine karşı tavır alması gerekiyor." derken "İsrail'i ateşkes sağlamaya ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını artırmaya zorlamak için diplomatik müzakerelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.