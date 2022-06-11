Kirman'da Gencali Han Kompeleksinden kareler

Kirman,İRNA-Gancali Han kompleksi, Kirman'ın büyük çarşısının yanında ve şehrin eski merkezinde yer almaktadır. Şah Abbas Safevi devrinin ünlü hükümdarlarından biri olan Gencali Han, hükümdarlığı döneminde birçok anıt ve yapı inşa ettirmiş ve bu bölgeyi geliştirmeye çalışmıştır. Bu binanın mimarı ise "Usta Sultan Muhammed Mimar Yezdi" ve kurucusu Gencali Han'dır.
İlgili haberler
-
Halhal-Esalim yolu bir başka güzel
Erdebil, İRNA- İran'ın en çok turist çeken güzel yollarınan biri olan Esalim-Halhal yolu, kışın…
-
İran’da Fethabad Bahçesinden kareler
Kirman,İRNA-Beylerbeyi Bahçesi olarak da bilinen Kirman'ın Fethhabad Bahçesi Kaçar dönemine…
-
İran’da Mesudiye Sarayından kareler
Tahran,İRNA- Mesudiye Sarayı, İsfahan hükümdarı Nasıreddin Şah’ın oğlu Zillüssultan lakaplı…
-
İran'da Genc Ali Hamamından kareler
Kirman,İRNA-Kirman Genc Ali Han Hamamı tarihsel boyutlu ve mimarısından dolayı ve ayrıca Kirman…
yorumunuz