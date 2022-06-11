Kirman'da Gencali Han Kompeleksinden kareler

Kirman,İRNA-Gancali Han kompleksi, Kirman'ın büyük çarşısının yanında ve şehrin eski merkezinde yer almaktadır. Şah Abbas Safevi devrinin ünlü hükümdarlarından biri olan Gencali Han, hükümdarlığı döneminde birçok anıt ve yapı inşa ettirmiş ve bu bölgeyi geliştirmeye çalışmıştır. Bu binanın mimarı ise "Usta Sultan Muhammed Mimar Yezdi" ve kurucusu Gencali Han'dır.