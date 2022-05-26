26 May 2022 12:45
Journalist ID: 2394
News Code: 84768030
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İran'da Genc Ali Hamamından kareler

Kirman,İRNA-Kirman Genc Ali Han Hamamı tarihsel boyutlu ve mimarısından dolayı ve ayrıca Kirman İli'nin eski halk geneleklerini gözler önüne serdiği için İran'ın en meşhur hamamlarından ve turizm merkezlerinden birisidir. Fotoğrafçı Emin Rahmani

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