İran’da Fethabad Bahçesinden kareler

Kirman,İRNA-Beylerbeyi Bahçesi olarak da bilinen Kirman'ın Fethhabad Bahçesi Kaçar dönemine ait olup,Kirman merkezine 25 kilometre uzaklıkta, İhtiyarabad şehrinde bulunmakta. Şehzade Mahan bahçesinin yapımına model olan bu bahçe, Fezl Ali Han Beylerbeyi'nin yadigarlarından biridir ve yapımı yaklaşık şemsi 1255 yılına dayanmaktadır.
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