İran’da Taş Bahçesi başka bir güzel

Kirman,İRNA- Taş Bahçesi, Sircan ilçesinin 40 km güneydoğusunda, Miyandoab köyünde bulunan Kirman ilinin ilgi çekici yerlerinden biridir. Geçmişte bu alan düzensiz altıgen bir bahçe olarak tasarlanmıştı ve ailesiyle birlikte hayvancılık ve tarım yoluyla yaşayan sağır bir adam olan Derviş Han Esfandiyarpur'a adlı birisine ait olduğu söyleniyor.
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