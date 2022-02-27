Kazvin'in eşsiz turistik mekanlarına kısa bir bakış

Kazvin şehri, bazıları Safeviler döneminde başkentliği dönemden kalma olan ve bazıları bu dönemin öncesine ve sonrasına adanmış birçok tarihi cazibe merkezine sahiptir. Kazvin, ülkenin batısını ve kuzeybatısını birbirine bağlayan karayolu üzerindeki konumu nedeniyle yeni destinasyonlar deneyimlemeyi seven turistler için de cazip bir gezi olabilir.

Burada bazıları ülkenin, bir kısmı da dünyanın "en"leri arasında yer alan Kazvin antik kentinin bazı önemli ve benzersiz turistik mekanlarını tanıtacağız.

İran'ın en büyük hanı: Sadülsatana

2.5 hektardan fazla kapalı ve açık alana sahip bu tarihi eser, dünyanın en büyük kervansaraylarından biridir. Birbirine bağlı evlerden oluşan Sadülsaltana, Nasıreddin Şah döneminde Kazvin hükümdarı Bakır Han Sadülsaltana tarafından yaptırılmıştır.

Geleneksel çarşının yakınında, Kazvin'in tarihi bağlamının kalbinde yer alan bu kervansaray, İran'ın en büyük kervansarayıdır ve birkaç rasta, dört meydan, hamam, timçe, çay evi ve camiden oluşmaktadır.

Vezir ve Kayseri tarihi sarayları, Sadülsaltana kervansarayının bir parçasıdır ve Sadiye ve Hacı Rıza tarihi sarayları ona bitişiktir. Bu büyük tarihi eseri ziyaret eden turistler mimari güzelliklerini gözlemlerken aynı zamanda Kazvin'in hediyelik eşyalarını ve el sanatlarını da alabilir.

Burası, yakın gelecekte ilk küresel el sanatları pazarı olarak tanıtılacak ve tescil edilecek bir pazar olan İran'daki en büyük el sanatları pazarlarından biri haline gelmiş durumda.

4 Peygamberler, İran'da benzersiz bir türbedir, çünkü aynı anda dört peygamberin mezar yeridir.

Kazvin Peygamberiye Caddesi üzerinde aynı adı taşıyan bir türbe ve tabii ki Kazvinliler arasında 4 Peygamberler olarak bilinen, İsrail halkının dört ilahi peygamberi olan "Salam, Salum, Sohuli ve Elkiya" adlı mezar yerleri dikkat çekiyor.

Bu yere gömülen peygamberlerin, İsa'nın doğumunun müjdesini Kudüs'ten doğuya taşıdıkları söylenir. Bu türbenin yapımı Safevi dönemine ait.

Burası Safevi devlethanesinin yanında yer alır ve Kazvin halkı için en önemli gezi yerlerinden biridir.

Bin yıldan daha eski: Geleneksel Bahçe

2.500 hektarlık geleneksel bahçe, Kazvin şehrini yeşil bir mücevher gibi kaplıyor ve bu şehrin bir nevi ciğerleri olarak Kazvin'in havasını yumuşatıyor.

Geçmişte bahçıvanlık, fıstık ve badem ağaçlarıyla uğraşan birçok Kazvinli, su sıkıntısı nedeniyle bahçıvanların az suya ihtiyaç duyan bu meyvelerin ağaçlarını dikebildiğini ve Kazvin'in iyi ve verimli topraklarının bu sudan geçerek birçok ürün getirdiğini belirtiyor. .

Geleneksel Kazvin bahçesini ziyaret etmek için en iyi mevsim ve zaman, turistlerin badem çiçeklerinin büyümesini ve bahçenin tarif edilemez güzelliğini görebildiği ilkbahar ve Nisan aylarıdır.

Kazvin'in geleneksel bahçesini ziyaret etme imkanı veya imkanı olmayan turistler, Kazvin'in güneydoğu girişinde yer alan ve aslında belediye tarafından Kazvin'in geleneksel bahçesinin bir bölümünde inşa edilen ve donatılmış olan Molla Halila Parkı'nı ziyaret edebilirler.

Kazvin geleneksel bahçesi, ulusal anıtlar listesinde tescil edilmiştir ve aynı zamanda UNESCO'da dünya tescili için adaydır.

Atik Ulu Camii

Geniş avlusunun dört köşesinde iki yüksek minaresi, dört büyük revak ve sekiz güzel nef bulunan bu görkemli antik cami, Moğol istilasının yol açtığı tahribata rağmen bu istila ve yıkımdan korunmuştur. Turistler, İran-İslam mimarisinin görkeminin bir tezahürünü görmek için bin yıldan daha eski olan bu tarihi camiyi ziyaret ediyor.

Hicri 500 yılında inşa edilen bu caminin çift cidarlı tuğla hazinesindeki ve güney nefindeki Emir Humartaş'ın Kufi, Thals ve Nesh hatlarındaki ana kaya yazıtları dünyaca ünlüdür ve İran mimarisinin ve hat sanatının şaheserleri olarak kabul edilmektedir.

Bu caminin en eski kısmının Harun Reşid tarafından yaptırılan kemerleri olduğu söylenmektedir. Turistler bu güzel ve görkemli camiyle bir taşka iki kuş vuruyolar, çünkü bu bina İran'ın ilk caddesi olan Şoheda (Sepah) Caddesi'nin ortasında yer almaktadır.

Uzak geçmişte şehirlerin güvenlik, ticaret ve gişe uygulaması olan kapıları vardı ve hükümdarlar bu kapılarda bulunan muhafızlar aracılığıyla insanların şehre girip çıkmalarına izin veriyordu.

Geçmişte Kazvin şehrinin 9 kapısı vardı, bunlardan ikisi dışında şehrin gelişmesi ve cadde yapımı nedeniyle diğer köşkün kapısı da dahil olmak üzere yıkılmış.

Simnan Kalesi ile birlikte Kazvin köşkünün kapı kapısı ve Milli Bahçe'nin girişi, İran'da kalan üç tarihi kapıdan biridir, bu nedenle Nevruz turistleri için bu güzel tarihi kapıyı görmek güzel olur.

Buradaki bina bin yıldan daha eski, ancak bu kapının şu anki şekli Kaçar dönemine kadar uzanıyor. Bu antik kapının Alamut'a açıldığı, ayrıca Kazvin yaylalarında avlandığı söyleniyor.

İran'ın en büyük tek kubbeli su deposu: Serdar-ı Bozorg Su Deposu

Kazvin su depoları şehri olarak bilinir ve şimdi şehrin bazı eski su depoları uzak geçmişi anımsatıyor, bunların bazıları şimdi şehrin turistik mekanları arasında yer alıyor.

Bu yapılardan biri, İran'ın en büyük tek kubbeli su deposu olan ve Fethali Şah Kaçar döneminde inşa edilen Serdar-ı Bozorg Su Deposudur. Geçmişte, Kazvin halkı bu depodan su alabilmek için yerin yaklaşık 13 metre altına inmek ve 50 taş basamak yürümek zorundaydı.

Bu tarihi eseri ziyaret etmek, vatandaşlara ve turistlere antik çağda su hazırlamanın, temin etmenin ve hasat etmenin zorluklarını anlatmaktadır.

Dünyanın en küçük kiliselerinden biri Kantur

Bazı kaynaklarda Çan Kulesi olarak da bilinen bu kilise, dünyadaki üç küçük kiliseden biri olarak bilinir. Burası artık bir ibadet yeri değil ve turistik bir yer olarak biliniyor.

Vaftiz odası ile dua yeri olarak küçük bir salon, Kazvin çevre kilisesinin bir parçasıdır.

Ermeni ve Süryanilerin ibadeti için inşa edilen çoğu İran kilisesinin aksine bu kilise Ortodokslara aitti, çünkü Ortodokslar kilisede ayakta ibadet ettikleri için ana ve küçük kilise salonunda herhangi bir bank ve oturma alanı bulunmuyor.

Bu kiliseyi ziyaret eden turistlerde daha çok dikkat çeken şey, Kazvin'deki diğer eski ve modern binalara kıyasla buranın eşsiz mimarisidir, çünkü bu kilise yabancı mimari tarzında inşa edilmiştir ve haç tasarımına sahiptir. Ayrıca Şekillendirilmiş ve cephesi kırmızı tuğla ile kaplanmış olup, sırasıyla ibadet yerinde ve mihrap üzerinde irili ufaklı 2 kubbeye sahiptir.

Bazı yazılara göre bu bina, Kaçar döneminin sonlarında ve Dünya Savaşı sırasında Rus hükümetinin vatandaşlarına verilmiştir.

Bahsedilen anıtlar ve tarihi yerler, Kazvin şehrinin tarihi mekanlarının sadece bir kısmıdır ve bu tarihi şehri ziyaret eden turistler, bu turistik yerlere ek olarak, İmamzade Hüseyin İbn Ali İbn Musa Al-Rıza'nın mezarı gibi düzinelerce başka tarihi eseri de ziyaret edebilirler.

Çehelsütun Müze Sarayı, Ali Kapı (Babıali), Peygamber Camii, Sencide Camii, Uzun Kubbe olarak bilinen Hamdullah Mustavfi Türbesi, Kaçar Hamamı Müzesi, Serdar-ı Küçük Su Deposu, Salehiye Okul Camii, Haydariye Okul Camii, Hüseyiniye Eminiha Evi ve Maymun Kale da Kazvin'in ziyaret edilmesi gerekn diğer önemli eserleri arasında yer alıyor.

Kazvin ilinin turistik yerleri bu ilin merkezi ile sınırlı değildir ve turistler Hasan Sabbah Alamut Kalesi, Evan Gölü, Haakan Kaplıcaları İkiz Kuleleri, Andac Kayaları, Evan Alamut Gölü, Hacip Kervansarayı, Kümbet Kuhin Kaplıcaları, Semiran Tarım Kalesi dahil olmak üzere ilin farklı yerlerindeki diğer güzel ve görkemli anıtları görmek için daha fazla zaman ayırabilir.

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