İran Ulusal Botanik Bilim Bahçesi

Tahran, İRNA- Tahran'ın kuzeybatısındaki Çitger Arazisi'nde 145 hektarlık alan üzerinde yer alan İran Ulusal Botanik Bilimleri Bahçesi, İran ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok bitki ürünü ile ziyaretçi ve meraklılarına kapılarını açık tutuyor. Kameraman: Muhamme Babayi
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