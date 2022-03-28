28 Mar 2022 18:24
Journalist ID: 2391
News Code: 84698231
0 Persons

Ekler

İran Ulusal Botanik Bilim Bahçesi

Tahran, İRNA- Tahran'ın kuzeybatısındaki Çitger Arazisi'nde 145 hektarlık alan üzerinde yer alan İran Ulusal Botanik Bilimleri Bahçesi, İran ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok bitki ürünü ile ziyaretçi ve meraklılarına kapılarını açık tutuyor. Kameraman: Muhamme Babayi

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha