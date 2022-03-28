İran Ulusal Botanik Bilim Bahçesi

Tahran, İRNA- Tahran'ın kuzeybatısındaki Çitger Arazisi'nde 145 hektarlık alan üzerinde yer alan İran Ulusal Botanik Bilimleri Bahçesi, İran ve dünyanın çeşitli yerlerinden birçok bitki ürünü ile ziyaretçi ve meraklılarına kapılarını açık tutuyor. Kameraman: Muhamme Babayi