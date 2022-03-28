Behşehr'deki Abbasabad Bahçesi

Sari, İRNA- Mazenderan ilinin Behşehr İlçesinde yer alan Abbasabad Bahçesi, İran'ın en önemli ve en büyük tarihi bahçelerinden biri olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir. Kameraman: İhsan Fazlı Osanlu
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