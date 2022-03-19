20 Mar 2022 00:19
Journalist ID: 2391
News Code: 84691033
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Halhal-Esalim yolu bir başka güzel

Erdebil, İRNA- İran'ın en çok turist çeken güzel yollarınan biri olan Esalim-Halhal yolu, kışın kar yağışıyla başka bir güzelliğe bürünüyor.

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