Halhal-Esalim yolu bir başka güzel

Erdebil, İRNA- İran'ın en çok turist çeken güzel yollarınan biri olan Esalim-Halhal yolu, kışın kar yağışıyla başka bir güzelliğe bürünüyor.
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