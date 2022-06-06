İran’da Mesudiye Sarayından kareler

Tahran,İRNA- Mesudiye Sarayı, İsfahan hükümdarı Nasıreddin Şah’ın oğlu Zillüssultan lakaplı Mesut Mirza’nın emriyle Kaçar döneminde inşa edilmiş tarihi geçmişe sahip bir binadır. Şaban Usta Mimar Başı binanın baş mimarı olarak görev yaptı
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