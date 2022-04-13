13 Nis 2022 20:20
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News Code: 84715617
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Sepahan-Sircan Belediyesi kadın futbol maçından kareler

İsfahan, İRNA- Sepahan Kadın Futbol Kulübü dün akşam İran Kadınlar Futbol Ligi 14. haftası kapsamında Nakş-ı Cihan Stadı'nda ağırladğı Sircan Belediyesi'ni 2-1 yenmeyi başardıç Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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