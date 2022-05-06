Tahran, İRNA- Wolfgang Vengenruth şefliğinde Tahran Senfoni Orkestrası, Vahdet Salonu'nda 5 Mayıs günü sahnelendi. Avusturya Gratz Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi mezunu Alman şef Vengenruth, Almanya'nın Saar Üniversitesi'nde de öğretim görevlisidir. Kameraman: Asger Hamse
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