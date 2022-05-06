6 May 2022 22:34
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News Code: 84743037
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Tahran Senfoni Orkestrası

Tahran, İRNA- Wolfgang Vengenruth şefliğinde Tahran Senfoni Orkestrası, Vahdet Salonu'nda 5 Mayıs günü sahnelendi. Avusturya Gratz Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi mezunu Alman şef Vengenruth, Almanya'nın Saar Üniversitesi'nde de öğretim görevlisidir. Kameraman: Asger Hamse

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