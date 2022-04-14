Erak, İRNA- Erak Lale Festivali ve Fuarı 100 bin lale ile Erak Organize Sanayi Bölgesindeki Belediye Çiçek Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. Fotoğrafçı: Fatma Abedi