14 Nis 2022 15:06
Journalist ID: 2391
News Code: 84716403
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Erak Lale Festivali

Erak, İRNA- Erak Lale Festivali ve Fuarı 100 bin lale ile Erak Organize Sanayi Bölgesindeki Belediye Çiçek Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. Fotoğrafçı: Fatma Abedi

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