Erak, İRNA- Erak Lale Festivali ve Fuarı 100 bin lale ile Erak Organize Sanayi Bölgesindeki Belediye Çiçek Bahçesi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın 30 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. Fotoğrafçı: Fatma Abedi
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