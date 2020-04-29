29 Nis 2020 13:57
Journalist ID: 2391
News Code: 83769346
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Kündür Köyü'nde lale ovaları bir başka güzel

Kerec, İRNA- Başkent Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'in 22 kilometre kuzeydoğusundaki Kündür Köyü'nde bu yaz lale ovaları, muhteşem görüntüler oluşturdu. Kameraman: Asger Hamse

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