Kerec, İRNA- Başkent Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'in 22 kilometre kuzeydoğusundaki Kündür Köyü'nde bu yaz lale ovaları, muhteşem görüntüler oluşturdu. Kameraman: Asger Hamse
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İtalya Jüri Özel Ödülü İran Baberdoo'suna verildi
Tahran, İRNA- İranlı yönetmenler Siyavuş Saidpenah ve Ümid Garibi'nin yönettiği Baberdoo kısa…
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Musevi: Fars Körfezi sonsuza kadar Fars ve komşularla barış ve dostluk körfezi olarak kalacak
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fars Körfezi Ulusal Günü'nü tebrik…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 73 bin 791'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Toprak bütünlüğünü koruyan birleşik Yemen'i destekliyoruz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Yemen'in tek istikrar yolunun Yemenli…
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Fars Körfezi kültürel ve biyolojik çeşitliliğin ev sahibi
Buşehr, İRNA- 10 Ordibeheşt (30 Nisan günü) İran takviminde Fars Körfezi Ulusal Günü adı ile…
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İran dış ticaretinde demiryolunun payında yüzde 151'lik büyüme
Tahran, İRNA- İran Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Said Resuli, ithalat ve ihracat sektöründe…
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İran'dan Afganistan'a korona özel teşhis ekipmanı bağışı
Tahran, İRNA- Korona özel tıbbi ve sağlık ürünleri Savunma Bakanlığı tarafından Afganistan'ın…
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Kündür Köyü'nde lale ovaları bir başka güzel
Kerec, İRNA- Başkent Tahran'ın batısında yer alan Elburz ilinin merkezi Kerec'in 22 kilometre…
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Erzurum Belediyesi, korona salgınıyla mücadele etmek için Urmiye'ye sağlık malzemesi göndermeye hazır
Urmiye, İRNA- Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, koronavirüs salgını ile mücadele için…
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Girih, çözüm yolu bulan bir sanattır
Şiraz, İRNA- Girih, ("düğüm" anlamında ) veya Farsça gereh sazi ("düğüm atmak") İslam sanatında…
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