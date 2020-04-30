30 Nis 2020 09:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83770340
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Aliguderz’de Ters Laleler

Horemabad, IRNA- Karların erimesi ile birlikte Aliguderz kentinin yüksek kesimlerden en nadir Lale türlerinden olan Ters Laleler baş göstermeye başlıyor.

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