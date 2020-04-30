Horemabad, IRNA- Karların erimesi ile birlikte Aliguderz kentinin yüksek kesimlerden en nadir Lale türlerinden olan Ters Laleler baş göstermeye başlıyor.
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Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe İranlı mevkidaşlarıyla Kovid-19 toplantısı yaptı
IRNA- Ankara- Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu…
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Ambargolar rağmen İlam ilinde 120 proje tamamlandı
Tahran, IRNA- Amerika’nın İran halkı aleyhindeki zalimce ambargolarına rağmen, her gün yeni…
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Yeni nükleer yakıt Buşehr Santraline yerleştirildi
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu ve Rusya’nın Rus Atom şirketinin işbirliği ile Buşehr…
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Aliguderz’de Ters Laleler
Horemabad, IRNA- Karların erimesi ile birlikte Aliguderz kentinin yüksek kesimlerden en nadir…
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Tahti Revançi: Amerika, KOEP’in ortağı değildir
New York, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, ABD Dışişleri…
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Cihangiri: Korona ile mücadele İran devleti ve hükümetinin etkinliğinin ispatıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavrüs ile mücadele…
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Baidinejad: BM senetlerinde Fars Körfezi isminin tam kullanılması gereklidir
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Milli Fars Körfezi Günü dolayısıyla,…
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İranlı yönetmenler Avrupa Bağımsız Film Festivalinden ödül kazandılar
Tahran, IRNA- İranlı yönetmenler Kave Mezaheri ve Kave Tehrani 15. Avvrupa Bağımsız Film Festivalind…
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İran ve Türkmenistan tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları yaptıkları telefon görüşmesinde tüm alanlarda…
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Straw: Amerika’nın İran silah ambargosunun uzatma çabası sonuç vermeyecek
Tahran, IRNA- İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Amerika’nın İran aleyhindeki silah…
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