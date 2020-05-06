6 May 2020 23:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83778689
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Kendur Lale Bahçeleri

Kerec, IRNA- Kerec- Çalus caddesinde yer alan Lale Bahçeleri, Kerec’in 35 km mesafesinde yer almaktadır.

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