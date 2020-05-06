Kerec, IRNA- Kerec- Çalus caddesinde yer alan Lale Bahçeleri, Kerec’in 35 km mesafesinde yer almaktadır.
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Kendur Lale Bahçeleri
Kerec, IRNA- Kerec- Çalus caddesinde yer alan Lale Bahçeleri, Kerec’in 35 km mesafesinde yer…
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Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları, İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- Özbekistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptıkları…
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Musevi, Afgan mültecilerle ilgili gerçek dışı haberleri yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bazı…
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İran Milad Kulesi Talasemi hastaları için kırmızı renge büründü
Tahran, IRNA- İran’ın en yüksek kulesi ve dünyanın 6. Yüksek kulesi Milad Kulesi, Dünya Talasemi…
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Avusturya Cumhurbaşkanı: AB, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına karşıdır
Tahran, IRNA- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, AB’nin İran ile ilişkilerini…
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İran üniversite rektörleri dünyanın ileri gelen bilim adamları ile korona hakkında yazıştılar
Tahran, IRNA – İran’ın önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve büyük araştırma merkezlerinin…
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Tahran İrem Hayvanat Bahçesi
Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınında bulunan İrem Hayvanat Bahçesi İran’ın en büyük Hayvanat Bahçeleri…
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Huzistan ilinde petrol dışı ihracat geçen sene 11 milyar dolar oldu
Ahvaz, IRNA- Huzistan ili Sanayi, Maden, Ticaret Bürosu Başkanı Abdülrahman Naseriyan, Huzistan…
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Ayetullah Hamenei’nin video konferans yöntemiyle 7 üretim birimi işçileri ile görüşmesi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İşçi Haftası dolayısıyla…
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Ayetullah Hamenei ülkenin çalışma ve üretim sektörlerinde gençlerin daha fazla yer almasını istedi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İşçi Haftası dolayısıyla…
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