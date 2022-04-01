1 Nisan 1979: İran halkı İslam Cumhuriyeti Devleti'ne onay verdi

Tahran, İRNA- 11 Şubat 1979 İslam Devrimi'nin ardından İmam Humeyni'nin talimatı ile aynı yılın 1 Nisan günü yapılan İslam Cumhuriyeti referandumuna halkın yüzde 98.2'si evet dedi.
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