Kutsal İran devleti, her zaman sahnede olan insanların varlığı ile tüm komploları alt etti

Generlkurmay Başkanığı İran'ın onurlu ve vizyon sahibi milletini 12 Ferverdin (1 Nisan) İran İslam Cumhuriyeti Günü'nde askeri ve devlet aygıtları tarafından politika oluşturma ihtiyacı nedeniyle kutlayan bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kuşkusuz 12 Ferverdin (1 Nisan) 1979 günü İran İslam Devrimi tarihinde ülkenin bağımsızlığı için bir dönüm noktasıdır, çünkü Pehlevi monarşisinin tiran rejiminin devrilmesinden sonra halk, yüce ve bilge lider İmam Humeyni'nin nidasını dinleyerek bu unutulmaz günde, geniş ve bilinçli katılımla %98 oy ile, ülkeyi yönetecek İslami yönetim sistemi ve İslam'ın tezahürü olarak "İslam Cumhuriyeti"ni seçti. Halk, dini demokrasiyi ve milletin kesin iradesini tesis etme iradesiyle İslam İnkılabı'nı tarihe kaydedip oluşturdu.

Kuruluşundan itibaren Devrim Liderlerinin akıllı rehberliği ile, sekiz yıllık empoze edilen savaş da dahil olmak üzere iç ve dış düşmanların her türlü komplolarıyla karşı karşıya kalan Kutsal İran İslam Cumhuriyeti Devleti, her zaman sahnedeki insanların varlığı ile çeşitli tehditlere ve baskıcı yaptırımlara rağmen, küresel denklemlerde güçlü ve etkili bir devlet haline geldi.

Ancak Emperyalizm, sert savaş ve ekonomik baskılarda başarısız olduktan sonra bu sefer yumuşak savaş ve medya imparatorluğunun kapasitesini gerçekleri çarpıtarak, şantaj yaparak ve devrimin değerli başarılarının ve sonuçlarının tasvirini tersine çevirerek en üst düzeye çıkarmakla, İran halkının İslami devlete olan güvenini zayıflatmaya ve genç nesil arasında umutsuzluk yaratmaya çalıştı.

Buna karşı devrimin ve İslami İran Devletinin iç ve dış boyuttaki kazanımları açıklanmalı, maksatlı ve akıllı bir planlama ile düşmanların yumuşak savaş alanındaki amaç ve komploları anlatılmalıdır.

İslam İnkılabı'nın kıymetli şehitlerini anarken ve İslam İnkılabı'nın büyük mimarının büyük konumunu onurlandırırken, Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin 1401 (2022) yılını Ulusal Üretim, Kendi Kendine Yeterlilik ve İleri Helişme Yılı olarak adlandırmasını da hatırlatmak isteriz''.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish