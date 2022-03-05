Haş'ta geleneksel Beluç saz ve söz sanatının kuşaktan kuşağa aktarımı

Zahidan, İRNA- Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilindeki Haş ilçesinde yaşayan Muhamme Nur Muhip Zehi, 50 yıldır geleneksel Beluç saz ve söz sanatını canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Kameraman: Muhammed Emin Mirbeluç Zehi