20 Şub 2022 00:10
Journalist ID: 2391
News Code: 84655386
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Rıza Behram Konseri

Tahran, İRNA- Pop yıldızı Rıza Behram, 37. Fecr Müzik Festivali'nin son konserini Milad Salonu'nda düzenledi. Kameraman: Emin Celali

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