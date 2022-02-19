37. Fecr Müzik Festivali'nin kapanış töreni

Tahran, İRNA- 37. Fecr Müzik Festivali 18 Şubat Cuma günü Kültür ve İslami İrşat Bakanı'nın katıldığı törenle Tahran'ın Vahdet Salonu'nda son buldu. Kameraman: Asger Hamse
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