19 Şub 2022 23:54
Journalist ID: 2391
News Code: 84655382
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37. Fecr Müzik Festivali'nin kapanış töreni

Tahran, İRNA- 37. Fecr Müzik Festivali 18 Şubat Cuma günü Kültür ve İslami İrşat Bakanı'nın katıldığı törenle Tahran'ın Vahdet Salonu'nda son buldu. Kameraman: Asger Hamse

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