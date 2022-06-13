Barde Köyü başka bir güzel

Şehrekürd ,İRNA- Barde köyü, ilin başkenti Şehrekürd’e 45 km uzaklıkta ve Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin Bon şehrine bağlıdır. Eşsiz tarihi dokusu ile bu köy, bu ilin turistik yerlerinden biridir. Bu köyün tarihi dokusunun yanı sıra daha az bilenen cazibelerinden biri ise sahip olduğu karanlık gökyüzüdür. Bu yer, gece gökyüzünü gözlemlemek ve astronomik fotoğrafçılık için uygun sayılmaktadır.
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