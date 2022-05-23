Şeyh Patave Köyü Mağarası

Yasuc, İRNA- Şeyh Patave Köyündeki Mağara, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Dena ilçesine bağlı Şeyh Patave Köyü'nde yer alıyor. Bu mağara 135 milyon yıllık geçmişiyle 2. jeolohji dönemine aittir.
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