Şeyh Patave Köyü Mağarası

Yasuc, İRNA- Şeyh Patave Köyündeki Mağara, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Dena ilçesine bağlı Şeyh Patave Köyü'nde yer alıyor. Bu mağara 135 milyon yıllık geçmişiyle 2. jeolohji dönemine aittir.