23 May 2022 14:23
Journalist ID: 2391
News Code: 84764311
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Şeyh Patave Köyü Mağarası

Yasuc, İRNA- Şeyh Patave Köyündeki Mağara, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilindeki Dena ilçesine bağlı Şeyh Patave Köyü'nde yer alıyor. Bu mağara 135 milyon yıllık geçmişiyle 2. jeolohji dönemine aittir.

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