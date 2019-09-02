2 Eyl 2019 13:41
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News Code: 83461898
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İran’ın ünlü mağaralarından Alisadr Mağarası'ndan kareler

Hemedan, İRNA- Alisadr Mağarası, dünyanın en uzun mağara içi botla dolaşma yoluna sahip bir mağaradır. İran'ın batısındaki Hemedan ilindeki Kebuder Aheng ilçesine bağlı Alisadr köyü yakınlarındaki Sarıkaya yüksekliklerinde yer almaktadır.

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