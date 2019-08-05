Ortadoğu’nun en soğuk noktası, Çema Buz Mağarası

Çema veuya Çima Bajhtiyari aşireti lehçesinden alınmaktadır. Çem Bahtiyari Lehçesinde Suyun coşması veya su kenarından alana söylenmekte ve Çema, Çen kelimesinin çoğul halidir ve anlamı Buz Mağarası kenarında bir kaç sulak alan’dır.

Şeyh Alihan köyünün yanından yer alan Mağara Çelgerd’in 25 km uzağındadır. Mağara aslında bir boğazdan oluşmakta ve karla dolu bir ambarı andırmaktadır. Karın yüksekliği mağaranın bazı bölgelerinde 50 metreye de ulaşmaktadır. Mağaradaki buz yılın sıcak zamanlarında incelmektedir ve bundan dolayı sıcak mevsimlerde mağara içindeki buz tabakasının üstünde yürümekten kaçınılmalı.

Kışın yağan karlar kayalık boğazda kalmakta ve güneş bunlar üzerine tam vurmamakatadır, karların alt kısımları yazda erimekte be yüzbinlerce yıl içinde buzdan bir mağara şekillenmiştir.

Bölgede son yıllarda yaz aylarında kayak müsabakaları düzenlenmektedir.

Bu buz mağarsı İran’ın en büyük tatlı su kaynağıdır ve bu mağaranın alt kısımlarında oluşan soğuk su çeşmeleri Kuhreng barajına dökülmekteler.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012