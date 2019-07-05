Hamadan Alisadr Mağrası

Ali Sadr Mağarası, Hamedan eyaletinin Bahar şehrinde yer almakta. Bilinmeyen birçok varlığa içinde yer veren bu mağara, eğri ve kıvrımlı yollar, kandiller ve ilginç taşlarla doludur ve birçok efsane ve söylentiyi dillere düşürmüştür. Her ne kadar bu mağaranın içinde son olmadığına ve hatta onun bitişinin Erak’a hatta Kermanşah’a çıktığına inananlar olsa da yıllarca uğraş veren mağara araştırmacıları bu mekânı 11bin 200 metre olarak tanımlamışlardır.

Şimdilerde bu bölgeye gelen turistler 2 bin 100 metrelik kısmını ziyaret edebiliyorlar. Turistler için hazırlanan imkânlardan ve ışıklandırmalardan faydalanarak kartal başı hatta aslan taşı gibi şekillerin zihinde canlandığı taşların ve kandillerin sırlarını çözmeye muvaffak olabilir.

Geçmiş zamanlarda “Ali Sed” olarak adlandırılan “Ali Sadr” mağarasının taşları 136 ila 190 milyon yıllık ömre sahiptir. Bu da ikinci jeolojik döneme rastlamaktadır. Bu nedenle her yıl İran’ın ve dünyanın birçok bölgesinden oldukça fazla turist ağırlamaktadır.

Buna ilaveten Hemedan bölgesi İran’ın tarih ve medeniyet kapısı olarak anılmakta olup, bu ülkenin tarih, sanat ve kültür severleri için topraklarında birçok eser barındırmaktadır.

İbn-i Sina’nın kabri, Baba Tahir’in kabri, Kurban Kalesi, Hamam Kale, Hamedan tarihi Çarşısı, Stephen Gregory Kilisesi, Aleviyan Kubbesi, Hegmetaneh Tepesi, Musalla Tepesi ve Aslan taşı ile Hamedan, bu kültürel ve manevi mirasların bir numunesidir.

Eğer Nevruz’da Hemedan’a uğrarsanız, Lalecin şehrinden Ortadoğu seramiği almadıysanız gerçekten zarar etmiş olursunuz. Seramikçilik ve ona bağlı meslekler, bu şehrin halkının %80’inden fazlasının uğraşıdır ve içinde tarihi barındıran bu seramiklerden satın alarak ülke turizminin ve el sanatlarının ilerlemesine katkıda bulunmuş olursunuz.

Kayıtlarda Hamedan’ın, Hahameneşliler silsilesinin kurucusu ve ilk insan hakları bildirisini hazırlayan Büyük Kuruş’un doğum yeri olduğu geçmektedir.

Coğrafi konumundan dolayı tarih boyunca İranlı hükümdarların ilgisini çekmiş olan bu bölge, bu gün çivi yazısı Gencnâme, arkeolojik kazılardan elde edilmiş antik eşyalar, mescitler ve dini mekânlarını Nevruz ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

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2012