İran'ın Ser Ağa Seyyid basamaklı köyünden kareler

Şehrikürd, İRNA- Ser Ağa Seyyid köyü, Çaharmahal Bahtiyari ilinde yer alan Kuhreng ilçesinin şehir merkezi bulunmaktadır. İlk kar yağışı ile toprak yol olan bu köydeki tek iletişim yolu gelecekteki yılın ilkbaharına kadar kapanmış olacak. Ser Ağa Seyyid köyünün yapısı üst üste inşa edilmiş merdiven misali bağımsız evlerden oluşuyor. Köy güneş manzaralı.Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdü
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