Meybod'da Zerdüştilerin yaşadığı Mezra Kelanter Köyü

Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde yer alan Mezra Kelanter Köyü, Safevilerden kalma Zerdüşti vatandaşlarının yaşadığı kendine özgü muhteşem mimarisiyle dikkat çekiyor. Fotoğrafçı: Merziye İmami Meybodi
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