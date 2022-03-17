18 Mar 2022 02:41
Journalist ID: 2391
News Code: 84689373
0 Persons

Ekler

Meybod'da Zerdüştilerin yaşadığı Mezra Kelanter Köyü

Yezd, İRNA- Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde yer alan Mezra Kelanter Köyü, Safevilerden kalma Zerdüşti vatandaşlarının yaşadığı kendine özgü muhteşem mimarisiyle dikkat çekiyor. Fotoğrafçı: Merziye İmami Meybodi

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha