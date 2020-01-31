31 Oca 2020 16:29
Journalist ID: 1942
News Code: 83654402
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Teft kentinde geleneksel Sede ayini düzenlendi

Yezd, IRNA- İranlı Zerdüştiler tarafından geleneksel Sede ayini Teft kentinde düzenlendi. İran’ı Yezd inde 6 bini aşlın Zerdüşti

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