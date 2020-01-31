Yezd, IRNA- İranlı Zerdüştiler tarafından geleneksel Sede ayini Teft kentinde düzenlendi. İran’ı Yezd inde 6 bini aşlın Zerdüşti
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İran mimarisinin güzel örneği, Kaşan Amiri Evi
Kaşan, IRNA- Kaşan kentinde bulunan Amiri Evi, Zendiye hanedanı döneminden kalma İran mimarisinin…
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Musevi: Salihi’ye ambargo uygulanması İran barışçıl nükleer faaliyetlerini etkilemez
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
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Ermeni Etnografya Müzesinde İranlı Ermeni kadınların el sanatları sergisi
Tahran, IRNA- Ermeni Etnografya Müzesinde İranlı Ermeni kadınların el sanatları sergisi açıldı.
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Teft kentinde geleneksel Sede ayini düzenlendi
Yezd, IRNA- İranlı Zerdüştiler tarafından geleneksel Sede ayini Teft kentinde düzenlendi. İran’ı…
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İran’da 10 milyon faal kadı sporcu vardır
Tahran, IRNA- İran Spor Ve Gençlik Bakan Yardımcısı Mehin Ferhadi Zad, İran’da 10 milyon faal…
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Vaizi: Yüzyılın Anlaşması, Filistin milletin egemenliğinin açık ihlalidir
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, sözde yüzyıl anlaşmasının yenilgiye…
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İran’ın Semnan ilinde 20 ton konsantre meyve Türkiye’ye ihraç edildi
Semnan, IRNA- Bu sene ilk kez Smnan ilinin Şahrud kentinden 20 ton konsantre meyve Türkiye’ye…
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General Bageri, Yüzyılın Anlaşması ile ilgili suskun kalmamasını belirtti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, İslam ülkeleri…
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Kemalvendi: İran barışçıl nükleer programı ülke ihtiyaçları doğrultusunda devam edecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behram Kemalvendi,…
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İran’da 18 bin hektar sera alanı mevcuttur
Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanlığı yetkililerinden Habib Radfer, İran’da 18 bin hektar sera…
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