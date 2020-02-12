12 Şub 2020 15:49
Journalist ID: 2391
News Code: 83672401
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Zerdüşti Yaşlıların Maharet Sergisi'nden kareler

Yezd, İRNA- İslam Devrimi'nin yıldönümü vesilesiyle çoğunluk Yezd ilinde yaşayan Zerdüşti yaşlı vatandaşların mahretlerini sergileyen fuar düzenlendi. Kameraman: Mesud Mircelili

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