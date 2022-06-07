İran’da Kazemi Sarayından görüntüler

Tahran,İRNA- Kazemi Sarayı, ilk başta Nasıri döneminde Sayıştay olan Seyyid Kazım adlı bir kişiye ait olan Kaçar döneminden kalan eski saraylarından biridir. Bu saray 2001 yılında İran'ın ulusal anıtlarından biri olarak 3030 kayıt numarası ile tescil edilmiştir.