İran’da Kazemi Sarayından görüntüler

Tahran,İRNA- Kazemi Sarayı, ilk başta Nasıri döneminde Sayıştay olan Seyyid Kazım adlı bir kişiye ait olan Kaçar döneminden kalan eski saraylarından biridir. Bu saray 2001 yılında İran'ın ulusal anıtlarından biri olarak 3030 kayıt numarası ile tescil edilmiştir.
İlgili haberler
-
İran’da Mesudiye Sarayından kareler
Tahran,İRNA- Mesudiye Sarayı, İsfahan hükümdarı Nasıreddin Şah’ın oğlu Zillüssultan lakaplı…
-
Sadabad Sarayı
Tahran, İRNA- 300 hektarlık alana kurulu Sadabad Sarayı, hem tarihi ve hem doğal güzellikleri…
-
Gülistan Saray Müzesi
Tahran, İRNA- Kaçar dönemi sultanların sarayı olarak işlev gören Gülistan Sarayı, Nevruz döneminde…
yorumunuz