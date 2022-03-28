Gülistan Saray Müzesi

Tahran, İRNA- Kaçar dönemi sultanların sarayı olarak işlev gören Gülistan Sarayı, Nevruz döneminde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kameraman: İhsan Nadiripur
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