29 Mar 2022 02:00
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News Code: 84698786
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Gülistan Saray Müzesi

Tahran, İRNA- Kaçar dönemi sultanların sarayı olarak işlev gören Gülistan Sarayı, Nevruz döneminde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kameraman: İhsan Nadiripur

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