İran’da Şadiyah Mahallesinden görüntüler

Nişabur, İRNA-Şadiyah, Hicri 3. yüzyılın başlarından itibaren yaşam yerine dönüşen ve hicri 669 yılında bir depremle sarsılana kadar özel bir öneme sahip olan Nişabur antik kentinin en ünlü mahallelerinden biridir. Bu mahalle, Abdullah bin Tahir (Tahir hanedanının üçüncü hükümdarı) tarafından yaptırılan Şadiyah adlı saraydan dolayı böyle adlandırılmıştır.