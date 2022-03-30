30 Mar 2022 17:28
Journalist ID: 2391
News Code: 84700212
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Horasan Müzesi

Meşhed, İRNA- 18 bin metrekare alana kurulu Büyük Horasan Müzesi, İran'ın ilk standart müzesi olarak faaliyetine devam ediyor. Kameraman: Mehdi Kurbani

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