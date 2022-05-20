Çiçek Kayma Geleneği

Simnan, İRNA- Bebeklerin çiçek arasında kaydırılması geneleği ile ilgili tören 19 Mayıs Perşembe günü Simnan'daki Purhüseyniler tarihi evinde düzenlendi. Törende anne, teyze, hala ve nine tarafından hayatlarıınn ilk baharını yaşayan bebekler çiçekler içinde kaydırılır. Kameraman: Ali Ebek
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