Hamidiye'de çiçek hasadı

Ahvaz, İRNA- Huzistan ilinde yer alan Hamidiye ilçesinde 50 yıldır sümbül, ayçiçeği, kuru çiçek, zambak ve nergiz gibi çeşitli türlerde çiçekler yetiştilerek Tahran Çiçek Çarşısı'nda satışa sunulmaktadır. Kameraman: Ali Muarrif
İlgili haberler
-
Kazvin'de badem ağaçlarının çiçek açmasından kareler
Kazvin, İRNA- Baharın gelmesiyle birlikte başkent Tahran'ın batısındaki Kazvin'de badem ağaçları…
-
Çabahar serbest bölgesinde çiçek ve bitki sergisinden kareler
Çabahar,İRNA- Çabahar Çiçek ve Bitki Sergisi, Çabahar Serbest Bölgesi sergi bölgesinde tropik…
-
İran, 10 milyar dolar bitki ve çiçek ihracat kapasitesine sahiptir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Şahin Rüstempur, İran tarım sektöründe…
-
Hemedan Çiçek Bahçesi
Hemedan, İRNA- Hemedan'ın Atlantikliler adlı bölgesinde 20 bin metrekare alana kurulu Çiçek…
-
İran'ın Abade İlçesinde çiçek bahçesinden kareler
Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars iline bağlı Abade ilçesinde Çiçek Bahçesi,bu şehrin…
yorumunuz