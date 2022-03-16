17 Mar 2022 01:12
Journalist ID: 2391
News Code: 84688039
0 Persons

Ekler

Hamidiye'de çiçek hasadı

Ahvaz, İRNA- Huzistan ilinde yer alan Hamidiye ilçesinde 50 yıldır sümbül, ayçiçeği, kuru çiçek, zambak ve nergiz gibi çeşitli türlerde çiçekler yetiştilerek Tahran Çiçek Çarşısı'nda satışa sunulmaktadır. Kameraman: Ali Muarrif

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha