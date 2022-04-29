Tahran'da düzenlenen Dünya Kudüs Günü gösterileri

Tahran, İRNA- Dünya Kudüs Günü münasebetiyle İran'ın dört bir yanında olduğu gibi başkent Tahran'da da halk sabah saat 10:00'da sokaklara çıkarak Filistin'e desteklerini haykırdı. Fotoğrafçılar: Merziye Musevi- Muhamme Babayi
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