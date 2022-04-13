13 Nis 2022 10:34
Journalist ID: 2391
News Code: 84714785
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Devrim Lideri ile ülke yetkililerinin görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, 12 Nisan günü üst düzey yetkilileri kabul etti.

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