Klasik Otomobiller Şovu

İsfahan, İRNA- İsfahan Otomobil Derneği'nce City Center AVM'de Klasik Arabalar Fuarı düzenlendi. Kameraman: Resul Şucai
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