12 Mar 2022 20:49
Journalist ID: 2391
News Code: 84679011
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Klasik Otomobiller Şovu

İsfahan, İRNA- İsfahan Otomobil Derneği'nce City Center AVM'de Klasik Arabalar Fuarı düzenlendi. Kameraman: Resul Şucai

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