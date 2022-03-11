11 Mar 2022 23:52
Journalist ID: 2391
News Code: 84678023
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İsfahn'da Klasik Arabalar Sergisi

İsfahan, İRNA- İsfahan Otomobil Derneği'nin desteğiyle Klasik Arabalar Sergisi 11 Mart günü İsfahan City Center AVM'de düzenlendi. Kameraman: Resul Şucai

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