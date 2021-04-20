Yabancı şirketlerden İranlı otomotiv parça üreticileri ile işbirliğine yeşil ışık

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Saha, 'Üreticiler geçmişte özellikle teknoloji değişimi alanında yabancı şirketlerle temaslarda bulundular, ancak son yıllarda yaptırımlar nedeniyle bu bağlantı kesildi ve yaptırımlar o kadar ağırdı ki, firmaların gönderdiği e-postalar bile cevaplanmadı. Yaptırımların bizim için nimeti, kendi ayağımızın üzerinde durup yerlileştirmeye yönelmemizdi, ancak genel olarak dünya ile iletişim, faaliyetlerin geliştirilmesi için gereklidir' diye belirtti.

Otomotiv endüstrisinin 2012'deki ilk yaptırımlardan önceki dönemde Cruise Company'nin Peugeot Fransa'ya tel ihracatı yaptığını hatırlatan Saha, 'Bu Fransız firmasının yetkilileri bir noktada etraftaki üretim hatlarında tüm ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdiler. Ayrıca ülkedeki otomotiv parçaları döküm ihracatında da yüksek bir potansiyel vard' değerlendirmesini yaptı.

"Döviz kurundaki artış nedeniyle yaptırımların kaldırılması durumunda İranlı parça üreticileri tarafında ciddi bir parça ihraç etme isteği olduğuna değinen Saha, 2020 yılında 55 milyondan fazla parça üretildiğini ve üretimde %30'luk bir büyüme olduğunu açıkladı.

Bu yıl, bu şirkette 35 parçanın yüksek teknoloji (ileri teknoloji) parçalar dahil olmak üzere yerlileştirilmesinin gündemde olduğuna işaret eden Saha, ECU'nun (araba bilgisayarı) içselleştirilmesi ve bazılarının yerlileştirilmesine çalışıyoruz. ABS freninin parçalarını da üretmek istiyoruz. Öte yandan gereken yüksek yatırım nedeniyle elektronik parçalarının yerlileştirilmesi gündemimizde yok' diye ekledi.

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