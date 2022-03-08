Beris liman iskelesinden kareler

Çabahar,İRNA - Beris, Sistan ve Belucistan ilinde yer alan Çabahar'ın 60 km doğusunda bir köydür. Deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte bulunan Beris limanının balıkçı iskelesi, her türlü balık ve karideslerin avlanma yeridir.Teknelerle gemilerin demir atması, bölgedeki en muhteşem cazibe merkezlerinden biridir.
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