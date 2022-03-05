5 Mar 2022 23:12
Journalist ID: 2391
News Code: 84671544
0 Persons

Azadi Kulesi'nde Başlangıcın Tezahürü Sergisi

Tahran, İRNA- Azadi Kulesi'nde 73 sanatçının katılımıyla resim, güzel hat sanatı ve fotoğraf alanlarında bir sergi açıldı. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha