Azadi Kulesi'nde Başlangıcın Tezahürü Sergisi

Tahran, İRNA- Azadi Kulesi'nde 73 sanatçının katılımıyla resim, güzel hat sanatı ve fotoğraf alanlarında bir sergi açıldı. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan
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